Yaklaşık 10 yıl aranın ardından sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı Tire genelinde sevinçle karşılandı.
Yaklaşık 1 saat hafif şekilde yağan kar sonrası apartman çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Tire'nin dağ köylerinde ise kar yağışının devam etiği öğrenildi.
Kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi ekipleri, hazırlıklarını günler öncesinden yaptı. Ekiplerin, teyakkuzda bekledikleri öğrenildi.
10 yıl aranın ardından Tire merkeze kar yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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