CHP’li belediyelerin HDP’ye diyet planı valiliğe takıldı

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde süren HDP kadrolaşması çerçevesinde 16 kişi İzmir Valiliği'nin güvenlik soruşturmasına takılırken bir bomba gelişme de Aydın'da yaşandı. Aydın'da CHP'li Büyükşehir, Efeler ve Germencik belediyelerinde benzeri bir yapılanmaya gidildiği tespit edildi. Bu 3 belediyede yaklaşık 100 kişi Aydın Valiliği'nin yaptığı güvenlik soruşturmasına takıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Valilikten gelen yazıların ardından bu kişilerin iş akitlerine son vermek zorunda kaldı.



'AMAÇ OLUMSUZ ALGI YARATMAK'

Yapılan bu hamlelerin ardından CHP'li belediyelerin güvenlik soruşturmaları tamamlanmadan bile bile bu şekilde işçi alarak, "Biz sizi işe aldık ama devlet çıkartıyor" algısı oluşturmayı hedeflediği görüşü ön plana çıkardı. Nitekim Aydın'da büyük yankı uyandıran gelişmenin ardından CHP'den de bu sinsi planı doğrular yönde açıklamalar yapıldı. CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, işten çıkarmalarla ilgili devletin yürüttüğü güvenlik soruşturması uygulamasını suçladı.



BENZER İSİMLERİ ALIYORLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aylardır konuşan HDP'li kadrolaşmanın ardından Valiliğin yaptığı güvenlik soruşturmasında da 16 kişi sakıncalı bulunmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu gelişmenin ardından kadrolarına yine benzer isimleri aldığı belirtildi. Benzer işe alımların Aydın, Efeler ve Germencik'te de yapılacağı kaydediliyor. CHP'nin bu yönde tekrar tekrar alım yapmaktaki amacının HDP'ye desteği için diyet ödediği mesajını vermek olarak görülürken, devletin buna izin vermediği algısı yaratılmak istendiği dile getiriliyor.



TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Çıkartılan işçilerin kamu kurumlarında işe alınırken uygulanan güvenlik soruşturmasına sokulmadan belediyelerde çalışmaya başladıkları öğrenildi. Haklarında açılan soruşturmalara rağmen CHP'li belediyelerde çalıştırılan bu kişiler, Aydın Valiliği'nin kurduğu komisyonca tek tek tespit edildi. FETÖ ve PKK silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkan kişilerin de aralarında olduğu 100 işçinin Aydın Valiliği'nce yürütülen güvenlik soruşturması sonucu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları yasaklanırken CHP'li belediyeler de isimleri bildirilen işçileri çıkartmak zorunda kaldı.



SABOTE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Parti ayrımı gözetilmeksizin yapılan güvenlik soruşturmalarını CHP kanadı sabote etmeye çalıştı. CHP'nin Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ile Süleyman Bülbül'ün güvenlik soruşturmalarını CHP'li belediyelerin önünü kesmek için kullanılan bir yöntemmiş gibi sunmaya çalışırken işten çıkartılan kişilerin terörle bağlantılarından bahsetmemesi dikkat çekti.



HDP'LİLERE GİZLİ KADRO

HDP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmamış ve üstü kapalı olarak Tunç Soyer'i desteklemişti. HDP'nin Aydın'da da Büyükşehir, Efeler ve Germencik'te aday çıkarmadığı ve bu 3 belediye başkanını desteklediği kaydedildi. CHP'nin bu alımlarla HDP'ye diyet ödediği kaydedildi.



GÖZLER CHP'Lİ BELEDİYELERDE

İZMİR'İN ardından Aydın'da da benzer bir durumun yaşanması HDP kadrolaşmasının sadece İzmir'de değil Ege ve Türkiye'deki diğer kentlerde yer alan CHP'li belediyelerde de yapıldığı yönünde değerlendirmelere konu oldu. Gözler, diğer CHP'li belediyelere çevrildi. Öte yandan tüm illerde işe alımlarla ilgili Valilikler kanalıyla güvenlik soruşturmaları yürütüldüğü ve çıkan sonuçlara göre hareket edilerek CHP'li belediyeler tarafından yürütülen sinsi planın bozulduğu kaydedildi.

Hüseyin KILIÇ

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