Soyer’in danışmanından ihanet imzası

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektör atamasının ardından yasadışı sol örgütlerin aktif olarak yer aldığı eylemler sürerken yurt dışı destekli skandal bir adım daha geldi. Akademik Dayanışma Ağı (Academic Solidarity Network) ve Barış İçin Akademisyenler (Academics for Peace) gibi uluslararası örgütler, Boğaziçi'ndeki atama ve eylemler çerçevesinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 52 ülkeden 2293 akademisyenin imza verdiği belirtildi. Türkiye'ye yönelik iftiraların yer aldığı skandal bildiriye yurt dışında görev yapan çok sayıda Türk akademisyen ile halen Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan çok sayıda akademisyenin de imza atması dikkat çekti. Bildiriye Türkiye'nin çeşitli illerinden imza veren akademisyen sayısının 57 olduğu ifade edilirken imzacılardan birinin de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı olan danışmanı Ahmet Altan olduğu ortaya çıktı.



SÖZDE BİLDİRİYE BENZEDİ

Bildiri daha önce bir grup akademisyenin yayınladığı PKK'yı savunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karalayan sözde barış bildirisine benzetildi. İhanet olarak nitelendirilen sözde barış bildirisi Türk halkından büyük tepki çekmişti. Söz konusu bu bildiride de Türkiye'yi karalayacak iftiralar içeren ifadeler yer aldı. Bildiride Türk polisinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine saldırdığı, protestocuları soyarak aradığı ve işkence yaptığı yalanına da yer verildiği görüldü. Skandal bildiriye Akademik Dayanışma Ağı ve Barış İçin Akademisyenler ile birlikte toplam 12 grubun destek verdiği kaydedildi.

Ahmet Altan



EGE'DEN 6 İSİM İMZALADI

Bildiriyi imzalayanlar arasında sürpriz bir isim de yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Altan skandal bildiriye imza attı. Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı olan Altan'ın Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu belirtildi. Ege Bölgesi'nden imza verenler arasında Denizli Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Diler Aslan, Muğla'dan Boğaziçi Üniversitesi mezunu sanatçı Dilara Akay, Balıkesir'den mühendis Mustafa Öngay ve İzmir'den emekli coğrafya öğretmeni Mustafa Derviş ve İzmir'de emekli Prof. Dr. Nevzat Kavcar'ın da olduğu görüldü.

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