  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli

Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli

ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişim engellendi.

Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli
İHA

21.01.2021, 11:15

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 15 müstehcen ve 44 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit etti. Ekipler siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirdi. 59 internet sitesine erişim BTK tarafından engellendi.

İşkenceci çete

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.