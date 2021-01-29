CHP’de eleştiri yapanı partiden atıyorlar

Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bir sosyolog Şevket Meriç'i atamasını eleştiren CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı ve ziraat yüksek mühendisi Hatice Zeybek Uslu ile ilgili İzmir İl Yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Bu arada Gaziemir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Halil Arda'ya yönelik eleştirileriyle gündeme gelen CHP'li Meclis Üyesi Levent Çağlarsu da hakkında disiplin süreci başlatılan bir diğer isim oldu.

Hatice Zeybek Uslu



USLU'YA DESTEK YAĞDI

Uslu'nun bir ziraat yüksek mühendisi olarak kendi mesleki alanındaki bir atamayla ilgili yaptığı eleştiriler ve Yeni Asır Gazetesi'ne bununla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP İl yönetimi tarafından hedef alınmasına parti içinde de tepkiler oluştu. Ayrıca sosyal medyada birçok İzmirli Uslu'nun eleştirisinde haklı olduğunu belirterek karara tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Uslu, atanan Meriç'in Seferihisar döneminde Başkan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in hizmetinde çalıştığını iddia ederek, "Biz bunu gördük. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta lakabı da 'fileciye' kadar çıkmış bir insan. Sanki belediyenin bünyesinde hiç ziraat mühendisi yokmuş gibi herkesi yok sayıp Neptün Soyer'in filecisini Tarım Daire Başkanı yaptı. Yani İzmir ve biz ziraat mühendisleri salak değiliz" demişti. Bu açıklamasının ardından hakkında disiplin süreci başlatılan Uslu, "Konu ile ilgili disiplin süreci başlatıldı. Bu nedenle konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Levent Çağlarsu



'SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın belediyede 'Onursal Koordinatör' yaptığı eşi Deniz Arda'nın personelden çikolata kutusu içinde para topladığı iddialarını gündeme getiren ve yine meclis toplantısında yaptığı konuşmada Arda'ya diktatör göndermesinde bulunan Levent Çağlarsu ise, söylediklerinin arkasında olduğunu vurguladı. Bu nedenle ne İl Disiplin Kurulu'na, ne de il yöneticilerinden oluşan disiplin komisyonuna yazılı veya sözlü herhangi bir savunma vermeyeceğini açıklayan Çağlarsu, "Sadece partiden kaydımı silebilirler. Parti organlarının alacağı her türlü karara saygı duyacağım. Onursal koordinatörün çikolata kutusu da, faşist dönemleri hatırlattığım siyasi eleştirilerimin de doğru olduğuna inanıyorum. 45 yıldır olduğu gibi demokrasi mücadelesine her platformda devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

Halil Arda



'MUM GİBİ ERİYEN PARTİ'

CHP İzmir'deki son disiplin kararlarıyla ilgili İl eski Başkanı Kemal Karataş da konuştu. "Atıyorsunuz sizi eleştirenleri partiden de oyunuz mu artıyor?" diye soran Karataş, "Mum gibi eritiyorsunuz CHP'yi farkında değilsiniz. Sonra gün gelecek çok arayacaksınız bu partiden attıklarınızı. Ama iş işten geçmiş olacak" diye konuştu.

Kemal Karataş



ARDA'DAN 10 MECLİS ÜYESİ İÇİN İHRAÇ TALEBİ

GAZİEMİR Belediye Meclisi'nde yaşanan 'denetim komisyonu' seçimleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında CHP'li Başkan Halil Arda'nın da bulunduğu CHP'li 11 Meclis üyesi, yine CHP'li 10 meclis üyesinin partiden ihracı için il yönetimine imzalı başvuru yaptı. Ancak başvuru, 'denetim komisyonuna aday olacak partili meclis üyeleriyle ilgili parti grup kararı' olmaması nedeniyle kabul edilmedi.

Erhan GÜLENÇ

Doğruyu söylediler disiplinlik oldular