Doğruyu söylediler disiplinlik oldular

CHP İzmir'de demokrasi ayıbı yaşandı. CHP il yönetiminin dün akşam Deniz Yücel başkanlığında gerçekleşen toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na Şevket Meriç'i atamasını eleştiren CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yla ilgili eleştirilerde bulunan CHP'li meclis üyesi Levent Çağlarsu ise disiplin kuruluna verilen diğer isim oldu.

YENİ ASIR'A KONUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunu Şevket Meriç'i atamış ve bu atama İzmir'de tartışmalara neden olmuştu. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası da atama kararını sert bir dille eleştirmişti. Atama kararına muhalefet ve odalar dışında, bir tepki de CHP'den gelmişti. CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice Zeybek Uslu, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Sanki belediyede hiç ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisini Tarım Daire Başkanı yaptı. İzmir salak değil. Biz de salak değiliz. Kusura bakmasın ama burası Seferihisar değil" ifadelerini kullanmıştı.

Hatice Zeybek Uslu







Levent Çağlarsu





KESİN İHRAÇLARI İSTENİYOR

ANCAK Uslu'nun meslek mensubu olarak yaptığı bu haklı eleştiri, CHP'de rahatsızlığa neden oldu. Deniz Yücel'in başkanlığında toplanan il yönetimi, Uslu'yla ilgili kesin ihraç istemi ile disiplin soruşturması başlattı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi çatışmaların en fazla yaşandığı ilçelerden olan Gaziemir'de, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile gerek Belediye Meclisi'nde gerekse sosyal medya üzerinden sıkça karşı karşıya gelen CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu da kesin ihraç istemi ile İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen bir diğer isim oldu. Çağlarsu en son Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 'diktatör' göndermesi yaparken, Başkan Arda Çağlarsu'ya 'hain' demişti.

ERHAN GÜLENÇ