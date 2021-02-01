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Haberler İzmir İzmir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

’in ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 3, darbedilen 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
AA

01.02.2021, 08:49

Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.İ, T.İ. ve Ş.İ. pompalı tüfek saçmalarıyla, E. İ. ve O.D. ise de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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