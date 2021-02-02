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Denizin ortası değil İzmir'in ortası! Sörf tahtasıyla kurtuldular

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (4) İzmir'de dün geceden beri etkili olan yağışın neden olduğu selde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendi başlarının çaresine baktı. Konak'ta iki kişinin sörf tahtasnın üzerindeki görüntüsü dikkat çekti.