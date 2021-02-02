İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı. İzmir'de dün geceden beri etkili olan yağışın neden olduğu selde vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde mahsur kalan vatandaşlar, iş makinesiyle tahliye edildi.
Bazı kişilerin ise sel sularında sörf tahtası ile ilerledikleri görüldü. Cadde üzerindeki birçok iş yeri ise su baskını nedeniyle zarar gördü.İzmirliler dikkat! Bugün de kuvvetli yağış bekleniyor Sel sularına böyle düştü! İzmir'i vuran sel felaketiyle esnaf ve vatandaş çaresiz kaldı İzmir'de kamu çalışanları tam gün idari izinli Dikkat! İzmir'de bu yollar kapalı... Sel ve su baskınları sürücüleri zorluyor İzmirliler Soyer'e böyle isyan etti: Bisikletle şov yapacağına gelsin, halimizi görsün İzmir’i sel vurdu: Alt geçitler ve metro istasyonlarının çıkışları tıkandı İzmir'de hayat felç! Sağanak fena vurdu, yollar su altında
Denizin ortası değil İzmir'in ortası! Sörf tahtasıyla kurtuldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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