  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu

polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu

’de meydana gelen sel felaketinde, araçların suya gömüldüğünü gören bir polis, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etti, vatandaşların yardımına koştu. Polisin bu davranışı herkesin takdirini kazanırken, İzmir polisinin sel felaketinde canla başla çalışarak görevini yapması alkış topladı.

İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu
İHA

03.02.2021, 11:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021, 11:24

İzmir'de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.



POLİSİMİZİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI
Polisler, suya gömülen ve yolda kalan araçları kimi zaman vatandaşlarla iterek yardım etti. Ekipler, kimi zamanda kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek oldu. Polisin, bu mücadelesi herkesten alkış aldı.



BELİNE KADAR SUYA GİRİP ARAÇLARI TEK TEK KONTROL ETTİ
Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.

İzmir’i sel vurdu: Alt geçitler ve metro istasyonlarının çıkışları tıkandı İzmir'deki selden acı haber! Kimlikleri belli oldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.