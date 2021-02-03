İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu

İzmir'de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.





POLİSİMİZİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI

Polisler, suya gömülen ve yolda kalan araçları kimi zaman vatandaşlarla iterek yardım etti. Ekipler, kimi zamanda kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek oldu. Polisin, bu mücadelesi herkesten alkış aldı.





BELİNE KADAR SUYA GİRİP ARAÇLARI TEK TEK KONTROL ETTİ

Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.

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