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İzmir elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklık elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İzmir'de bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 4 Şubat Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

04.02.2021, 09:15