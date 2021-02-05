Menderes'in nüfusu 100 bini geçti

TÜİK’in 31 Aralık 2020 yılı verilerine göre Menderes nüfusu 101 bin 338’e yükseldi. Artış ile Menderes Belediyesi’nin İller Bankası’ndaki payı da yükselmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Menderes nüfusu son bir yılda 4 bin 215 kişi artarak 101 bin 338'e yükseldi. 31 Aralık 2020 yılı verilerine göre nüfusun 51 bin 103'ü erkek, 50 bin 235'i kadınlardan oluştu. Nüfus artışıyla birlikte Menderes Belediyesi'nin İller Bankası'nda ki payı da artmış oldu.



HİZMETLERİMİZ SÜRECEK

Son yıllarda vatandaşların Menderes'i tercih ettiğini ve bu tercinin ilçe nüfusunun artışına ciddi derecede etkisi olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "TÜİK tarafından açıklanan nüfus oranlarıyla birlikte nüfusumuzdaki artış dikkat çekici. Özellikle son bir yılda 4 binden fazla bir artış söz konusu. Doğumların yanı sıra Menderes'imiz için yaptığımız özverili hizmetlerin sonucunda vatandaşlarımız ikametgahını ilçemize taşımaktadır. Tabii 100 bini aşan bir ilçe olduğumuz için İller Bankası'nda ki gelirimizde artmış durumda. Bu payın artması Menderes'imiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza büyük katkı sunacak. Biz büyük bir aileyiz ve bu aile için aşkla çalışıyoruz. Kentlilik bilinciyle her bir ferdimiz için çalışmalarımızı sürdürecek, Menderes'imizi geleceğe taşıyacak hizmetlerimizi vatandaşlarımız için hayata geçirecek, herkesin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.