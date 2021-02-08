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Aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı

'in ilçesinde, 2 kardeş arasında çıkan tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya döndü; 2 kişi yaralandı. E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
DHA

08.02.2021, 09:32

Son dakika... Olay, saat 02.00 sıralarında, Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olduğu öğrenilen H.A. ile M.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine H.A., sopayla M.A.'ya saldırdı. H.A. sopayla M.A.'yı darbetti. M.A.'nın torunu E.K.(18) da H.A.'yı bıçakladı. H.A. yaralı halde kaçmak istedi.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan H.A. ile darbedilen M.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.



E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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