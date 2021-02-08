İşte CHP’nin eseri

Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi numara 1164/1A'daki Derya Apartmanı'nın kapıcı dairesinde 26 yıldır eşi Satu ile birlikte yaşayan Recep Yolcu (55), çevre sakinlerinin de söylediği gibi sel felaketinden sonra ceketinden başka bir şeylerinin kalmadığını ifade etti. "Eşimle canımızı zor kurtardık, az daha ölüyorduk" diyen Yolcu, "Her yağmurda gözümüze uyku girmiyor. Adeta nöbet tutuyoruz. Geçen Salı gecesi de saat 02.00'dan beri ayaktaydım. Sabah saat 06.30 gibi Poligon Deresi'nin oradan sel sularının geldiğini görünce hemen eve doğru koştum. Apartmandaki herkesi uyarmak için bağırıp çağırdım. 10-15 dakika içerisinde su doldu. Evin içindeki her şey kullanılmaz halde. 50 bin liralık zararımız var. Geriye sadece ceketim kaldı. Onu da komşu vermişti" dedi.





'SALI GÜNÜ NEREDEYDİ?'

Yolcu, Kılıçdaroğlu'nun ziyarete geleceği gün sokaklarındaki çöp konteynerlerinin yenileri ile değiştirildiğini de sözlerine ekledi. Salı günü yaşanan sel felaketinden 5 gün sonra gelen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Recep Yolcu'nun eşi Satu Yolcu (50) ise, "Kılıçdaroğlu Salı günü neden gelmedi de Cumartesi günü geldi? Her taraf temizlendiği için mi geliyor? Baştan gelip halkın sesini dinleyecekti. Ev işlerinde çalışarak biriktirdiğim parayla aldığım fırınım, çamaşır makinam hepsi kullanılmaz hale geldi. Yazık günah değil mi bize? Kendilerini kınıyorum" diye konuştu.





'ZARARIM 90 BİN LİRA'

Güzelyalı'da emlakçılık yapan Saadet Körbulak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Bü-yükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, "Altyapı İzmir'de bitik. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Esnafın canı yandı. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını isti-yorum" diye tepki göstermişti. Körbulak, yaşadıkları sel fela-ketini Yeni Asır'a anlattı. 9 yıldır Güzelyalı'daki adreslerinde gay-rimenkul danışmanlığı yaptıkla-rını söyleyen Saadet Körbulak, "Dükkanımız suyla doldu. 4 tane bilgisayar, plazma televizyon-lar, buzdolabı, 10 metrelik cam duvar ve yurtdışından ala-cağım ödemelerin ol-duğu faturalarımın hepsi zarar gördü. Suyun yüksekli-ği 160 santimetreydi. Yaklaşık 90 bin TL zarara uğradık. Kılıçda-roğlu ile görüşmemizde İzmir'de altyapı sorunu olduğunu kabul ettiler. Benim açımdan büyük sıkıntı oldu. O faturaları kurta-ramazsam maddi kaybım çok daha fazla olacak" dedi. Genel anlamda işlerin düşük olduğunu ve pandemi nedeniyle durumla-rın daha da kötü gittiğini belirten Körbulak, bunların üzerine sel felaketini yaşamalarının hiç de iyi olmadığını ifade etti.





30 YILLIK BİRİKİM GİTTİ

SAADET Körbulak'ın dükkanının bulunduğu caddede güzellik merkezi işleten Ayhan Köseler de sel nedeniyle yaşadığı mağduriyete tepki gösterdi. Köseler, "Sel yüzünden elektronik eşyalarım kullanılmaz hale geldi. 700-800 bin liralık hasarım var. 30 yıllık birikimim gitti. Canımızı kurtardık ancak malımız gitti. İtfaiye ekipleri önce temizlik yapıp, sonra tutanakların tutulacağını söyledi. Ekibin söylediği en ağır hasarlarda bile 5 ila 8 bin lira gibi bir yardımdan bahsettiler. 5 çalışanım ve ben buradan ekmek yiyorduk. Bakalım nasıl olacak bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.



METİN BURMALI / ERCAN AKGÜN

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