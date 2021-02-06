Sel mağduru İzmirliden Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen sel felaketinde dükkanlarını su basan esnafı ziyaret etti. Konak ilçesinde bulunan Mithatpaşa Caddesi'ndeki esnafların dükkanlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaş Başkan Soyer'e, "Kaç gündür neredesiniz?" diyerek sitem etti.



Ziyaret sırasında bir vatandaş, "İtfaiye buraya hiç gelmedi. Kaç gündür ekip yoktu burada. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" diyerek tepki gösterdi.

İzmir'de esnaftan Kılıçdaroğlu'na sel tepkisi