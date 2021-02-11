İzmir Dikili açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında saat 11.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD depremin derinliğini 6,97 km olduğunu belirtti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Gün içinde kaydedilen depremler şöyle:

Ege Denizi: Saat 11:29'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sakarya Akyazı: Saat 10:36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz: 10:35'de Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla Ula: Saat 09:56'da 1.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Adana Karaisalı: Saat 09:38'de 1.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.