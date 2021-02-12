Çeşme'yi hortum diğer ilçeleri dolu vurdu

İzmir'de dün saat 21.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına, kenti vurdu. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Çeşme ilçesinde ise hortum felaketi yaşandı. İlçenin turizm merkezi Alaçatı'ya 21.30 sıralarında gelen hortum, yarım saatte Alaçatı Port'ta büyük hasar meydana getirdi. 4 tekne battı, 10 otomobilde hasar oluştu. Bir inşaatın kule vinci, işçilerin kaldığı barakaların üzerine devrildi. Yaralanan 9'u işçi 16 kişi, İzmir ve Çeşme'deki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürüklenen 2 katlı konteynerin parçalandığı hortumda, park halindeki 74 AAK 517 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 200 metre ilerideki makilik alana sürüklendi. Çok sayıda otomobilin camları kırıldı. Bir ağaç kökünden sökülürken bir ağaç gövdesinden kırıldı.

LÜKS VİLLA HARABEYE DÖNDÜ

Hortumun vurduğu yerlerden biri de 34 tripleks villanın bulunduğu Pruva Evleri Sitesi oldu. Ağaçlar evlerin üzerine devrildi. Villaların pergoleleri parçalandı. Camları patladı. Çatılarındaki kiremitler uçtu. Park halindeki onlarca otomobil ters dönüp, sürüklendi. Sitenin önündeki marinada bulunan 4 tekne battı, 1 teknede de hasar oluştu. Evlerin boş olması can kaybını önledi. Vatandaşların deprem zannettiği felaketin boyutu, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İzmir Valiliği ise yaptığı açıklamada hortumun ardından ilçeye İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 2 araç ve 9 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden 9 araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet ve 112 ekiplerinin sevk edildiğini bildirildi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Karşıyaka, Menemen ve Çiğli ilçelerinde ise sağanak etkili oldu. Aralıklarla yaklaşık 2.5 saat süren ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağışta onlarca ev ve iş yerini su bastı. Örnekköy Mahallesi'nde bulunan İZSU'ya ait derenin debisi de yağmur suları ile yükselip, taştı. 7554 Sokak, sular altında kaldı. Sel sularının sürüklediği toprak nedeniyle sokaklar balçıkla kaplandı. Çiğli ilçesinde ise 8861 Sokak'taki kilit parke taşları, sel nedeniyle yerinden söküldü. Yolda yer yer çökmeler meydana geldi. 7 araç sel sularına kapıldı. Sürüklenen araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Mavişehir'de ise denizin yükselmesi nedeniyle vatandaşlar, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Menemen ilçesinde, tarım arazileri suyla doldu. Yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekildi.

DOLU SERALARI VURDU

Urla ve Güzelbahçe ilçelerini ise dolu vurdu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, park halindeki araçlar, çatılardaki güneş enerjisi panelleri, ekili alanlar ile 700'e yakın seraya zarar verdi. Dolu nedeniyle naylonları yırtılan seralarda yetiştirilen enginar, marul ve karanfiller zarar gördü.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Çeşme ilçesindeki hortum felaketinin ardından aynı dakikalarda da Urla'da dolu yağışı etkili oldu. Yağan ceviz büyüklüğündeki dolu herkesi şaşırttı. Dolu yağışı özelikle seraları vurdu. Yağışla seralar delik deşik oldu. Bölgedeki seralar bölgesindeki hemen hemen bütün seralarda bu tür manzaralar ortaya çıkarken, seracılık yapan vatandaşlar hasarlarının büyük olduğunu ifade etti.



Urla ilçesindeki Kuşcular Mahallesi'ndeki dolu yağışının ardından ise hasarın boyutu gün aydınlandığında ortaya çıktı.





"HAVADAN RESMEN TAŞ YAĞDI"

Seracı Kenan Balcılar, "Benim baba mesleğim bu iş, görülmemiş bir afet. Urla'da bir ömür boyu böyle bir şey görmedim. Ceviz büyüklüğünde havadan resmen taş yağdı. Ayaz ve don, akşamları eğer bu şekil giderse ürünlerim hep telef olacak. Ekmek paramız gidecek. Halimiz çok kötü, yarım saat yağan dolu yağışından seram bu hale geldi. Zararım yaklaşık 60-70 bin TL, ürünlerimi yeni dikmiştim. Seram delik deşik oldu. Naylonların değişmesi gerekiyor yoksa ürünlerimin hepsi telef olacak" dedi.



Öte yandan, yaşanabilecek yeni bir dolu yağışına karşıda vatandaşlar önlem aldı, araçların üzerini örttü.