CHP'li başkan adam vurdurttu! Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz için korkunç iddialar

Aradan 1.5 sene geçmesine rağmen bacağının iyileşmediğini söyleyen Kılınç, "Ayağımda 100'den fazla çoklu kırık var. Koşamıyorum, yürüyemiyorum. Sağlıklı bir insandım, şu an sakat kaldım. Koltuk değnekleriyle adım atabiliyorum. Bacağımda hala açık yaralar var. 4 tane evladım var. Çalışamıyorum. Bu çocuklarıma kim bakacak? Beni bu hale getiren, beni sakat bırakan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hala neden görevde? Anlamış değilim" diye konuştu. İşte şoke eden olayla ilgili son dakika görüntüleri ve kritik ifadeler:

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İzmir'in Foça ilçesinde çay bahçesi evli 4 çocuk babası İsmail Kılınç'ın (39), 9 Eylül 2019'da bacaklarından vurulduğu olayla ile ilgili suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamede, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirici olduğu ortaya çıkmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı çete üyeleriyle Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de yargılanmaya başladı.

38 sanık ve 22 müştekinin yer aldığı davanın 3. duruşması yapıldı. Son duruşmaya 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahlı kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7.5 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanık Başkan Gürbüz katılmazken, davayı avukatı takip etti. Soruşturma dosyasında yer alan Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tanık olarak dinlendi.

SAKAT KALAN ESNAF KONUŞTU

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirmesiyle vurulan İsmail Kılınç içini SABAH'a döktü. 3. duruşmayı takip eden Kılınç, "Belediye başkanı bana yönelik silahlı saldırı olayında. azmettirici olarak,7.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bu ceza az. Beni vuran kişi kaçarken 'başkana kimse posta koyamaz. Başkan sahipsiz değil' diye bağırdı.

Bunu gören ve duyan 5 şahit de var. Ayrıca çete üyelerinin başkan ile olan watsapp görüşmeleri de var. Dosyada, Başkan Gürbüz'ün telefonuna, Deniz Camgöz'ün kullandığı numaradan, 'selam başkanım öncelikle sizin şahsınıza çarşıda yapılan saygısızlığın aynı yerde karşılığı verilmesi lazımdı verdim. Her daim yanınızda olduğumuzu bilin saygılarımla sizi seven bir dost. Her zaman sizi etrafınızda koruyan bir dost var kimse size küfretme cesaretinde bulunamaz" mesajı da yer alıyor.

YÜRÜYEMİYORUM, KOŞAMIYORUM

Olayın üzerinden 1.5 sene geçti ancak bacağımdaki yaralar hala iyileşmedi. Sağ bacağında 100'den fazla çoklu kırık var. Bacağıma isabet eden 8 kurşunun bıraktığı tahribat nedeniyle artık yürüyüp koşamıyorum. Sağlıklı bir insandım, şu an sakat kaldım. Koltuk değnekleriyle adım atabiliyorum. Bacağımda hala açık yaralar var. 4 evladım var. Çalışamıyorum.

Bu çocuklarıma kim bakacak? Beni bu hale getiren, beni sakat bırakan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hala neden görevde? Anlamış değilim. Yeniden ameliyat olmam gerekiyor. Ameliyat için özel hastane 70 bin lira istedi. Bunu verecek maddi gücüm yok. Bu nedenle devlet hastanesini bekliyorum. Pandemi sonrası ameliyat olacağım.

BAŞKAN NAM SALMAK İÇİN BENİ VURDUTTU

Silahlı saldırı olayından kısa süre önce devletten yer kiralamıştım. Kiraladığım yerde çay bahçesi işletecektim. Gölgelik kuracaktık. Belediye başkanı yanıma gelip, 'burası sit alanı. Yapamazsınız' dedi. Ben de 'cezai işlem uygularsınız' dedim.

Tartıştık. O gece beni arayıp tehdit etti. Hatta HTS kayıtlarımız dava dosyasında yer alıyor. Bana, 'ben eski başkanlara benzemem' dedi. Daha sonra bu silahlı saldırı olayı meydana geldi. Belediye başkanlığının 5'inci ayıydı. Silahlı saldırı yaptırarak nam salmak istedi. Ancak olayın bu kadar büyüyebileceğini tahmin etmedi."