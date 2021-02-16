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Haberler İzmir Çeşme'ye kar yağdı! Güne beyaz örtüyle uyandılar

'ye kar yağdı! Güne beyaz örtüyle uyandılar

Kar ve soğuk hava tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor. Yurdum büyük bir kesiminde görülüyor. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaparak hayatın olumsuz etkilenmemesi için önlem alma çağrısı yaptı. Kar yağan yerlerden bir tanesi de oldu. Germiyan Mahallesi sakinleri güne beyaz örtüyle başladı.

Çeşme'ye kar yağdı! Güne beyaz örtüyle uyandılar
AA

16.02.2021, 16:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 16:07

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki yüksek kesimlere sabah saatlerinde kar yağdı. Yağış sonrası yangın söndürme göletinin de bulunduğu bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Ödemiş'te yüksek rakımlı bölgelerde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri alarma geçti. Gölcük Yaylası, Bozdağ, Tekke, Ovacık, Subatan Yaylası, Artıcak, Horzum ve Çamyayla'daki yollarda kar küreme ve buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması başlatıldı.

Gece saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Tekke-Kırkoluk Mevkii bağlantı yolunda kalan bir TIR sürücüsünün yardımına koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de Aydın Dağları üzerindeki Ovacık Yaylası'nda kar temizliği yaptığı ilçede ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Kış mücadelesinin yanı sıra yaylalardaki sevimli dostları da unutmayan ekipler, mama takviyesi yapıyor.

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