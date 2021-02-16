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Haberler İzmir İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu

’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu

'de etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle, ilçesinde bulunan bir sitenin kamelyası havaya uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. ilçesinde çatıdan kopan bacanın araçların üzerine düştüğü anlar da güvenlik kamerasına yansırken, Karşıyaka Çarşısı'nda bir çatının yola düşmesi de yine çevrede bulunan iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu
İHA

16.02.2021, 22:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 23:17

İzmir'de hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu

KAMELYANIN UÇTUĞU ANLAR

Fırtına sebebiyle İzmir'de 120 ağaç devrildi veya yan yattı, çatı uçmaları ve olası tehlikeler kapsamında 30'dan fazla ihbara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

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İtfaiye, fen işleri ve park bahçeler dairesi ekipleri, zorlu koşullar altında görevlerine devam ediyor.

Fırtına sebebiyle Bornova ilçesinde bir sitenin kamelyasının havaya uçması ise sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen kamelyanın ters dönerek uçtuğu görüldü.

Öte yandan Bayraklı ilçesinde çatıdan kopan bacanın araçların üzerine düştüğü anlar da güvenlik kamerasına yansırken, Karşıyaka Çarşısı'nda bir çatının yola düşmesi de yine çevrede bulunan iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

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