Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e geliyor! Temel atma töreni saat kaçta ve nerede olacak?

İzmir'de depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. 30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte birçok bina hasar alarak kullanılmaz duruma geldi. Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile birlikte İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm programı başlatılıyor. Peki İzmir'deki temel atma töreni saat kaçta ve nerede olacak? İşte detaylar....

İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM TEMEL ATMA TÖRENİ SAAT KAÇTA NEREDE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir programında; ilk olarak saat 12.00'da Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olacağı AK Parti İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacağı bildirildi.

Ardından 30 Ekim 2020'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacağı ifade edildi. (Saat 16.00'da)

Son olarak da Başkan Erdoğan'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılacağı bildirildi.