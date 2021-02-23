İzmir mirası UNESCO yolunda

İZMİR'İ dünya kenti yapma hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki alanlarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çalışmalarla ilgili bilgi vererek "İzmir sahip olduğu kültürel ve doğal değerlerle dünya ölçeğinde önemli bir coğrafya. İzmir'i UNESCO Dünya Mirası kategorisiyle taçlandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İzmir'deki tüm paydaşlarla büyük bir özveri içinde çalışıyoruz" dedi.