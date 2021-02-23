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İzmir'de kulüp başkanlarından örnek tablo

Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısı, Spor Bakanı , Başkanı ve milletvekillerinin katılımıyla yapılırken (İZVAK) çatısı altındaki kulüplerin başkanları, omuz omuza verip sarı-kırmızılı kulübü bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

İzmir'de kulüp başkanlarından örnek tablo
DHA

23.02.2021, 11:35

Örnek bir dayanışma sergileyen İzmir kulüplerinden sarı-kırmızılıların ezili rakibi Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç, açılışta Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yanında yer aldı.



İzmir kulüplerinin başkanları, stadın açılışında objektiflere omuz omuza poz verip tüm Türkiye'ye örnek bir davranış sergiledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, açılışa İzmir kulüplerinin başkanlarının da katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçen sezon bu statta ilk maçımızı Beşiktaş ile oynarken oluşan dostane görüntünün tekrarlanması mutluluk verici. Bu tablonun oluşmasında katkıları olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



İZVAK Başkanı Ali Erten de İzmir'e yakışan bir tablonun ortaya çıktığını vurgulayarak, "Kulüp başkanlarımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bu dostluk fotoğrafının oluşması için iyi niyetle çaba gösterdik. Tüm kulüp başkanlarımızı omuz omuza ve güç birliği içinde görmek gerçekten çok keyifli. Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir İzmir, aynı zamanda ilklerin şehri. İzmir'e çok yakışan bu fotoğrafın da tüm Türkiye'ye örnek olacağını ümit ediyoruz. Dostane yaklaşımları ile bu fotoğrafın gerçek aktörleri olan kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan Gürsel Aksel’i açtı

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