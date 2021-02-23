Başkan Erdoğan Gürsel Aksel’i açtı

İzmir'de Bayraklı'da yapılan Deprem Konutları Temel Atma törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını yaptı. Başkan Erdoğan, video konferans yoluyla canlı bağlantıyla törene katılırken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de törende hazır bulundular. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu güzelliğe bakın. Gerçekten İzmir'in şanına yakışan, uluslararası müsabakaları yapacağımız bir stadyum. 400 milyonluk bir yatırım, Binali Yıldırım Bey'in ısrarıyla yapılmış olan bir stadyum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, muhteşem bir stat. Zat-ı âliniz riyasetinde ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda tesisleşmede de çağ atlamıştır. Size böyle kuru kuru teşekkür değil de, ya kulüpler bazında ya da milli takımlar bazında size bir Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu getirirsek teşekkür etmiş oluruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Doğru diyorsun. Bu kadar emekten sonra marifet iltifata tabiidir. Futbol Federasyonu Başkanımız da orada. Bu iş müteahhitliğe de benzemez. Artık daha çok çalışacağız. Hep birlikte inşallah" dedi.



TESİSTE YOK YOK

İHALESİ 14 Haziran 2017'de yapılan ve temelleri 9 Eylül 2017'de atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, geçen sezon Süper Lig'de 26 Ocak 2020'de oynanan Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açmıştı. Kulübün eski Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilip 34 dönüm alan ve toplam 100 bin metrekare kapalı alanı kapsayan tesis 25 bin taraftar kapasitesine sahip. Stadın altında 400 araçlık iki katlı otopark alanı bulunurken, 39 loca, kafeler, restoranlar, ticari alanlar, kulüp ve oyuncak müzeleri ve fitness salonları da önümüzdeki günlerde halkın kullanımına açılacak. Çatıda oluşturulan 600 metrelik yürüyüş parkuru da Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.



"BİZE SÜRPRİZ YAPMIŞLAR"

SÜPER Lig'de önceki akşam Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Göztepe maçına da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tabii bir zamanların Fevzi Zemzem'lerin olduğu Göztepe. Dün akşam da bize bir sürpriz yapmışlar. Bu da böyle çok farklı bir zamana rastladı" dedi.