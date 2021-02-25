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Haberler İzmir İzmir'de engelli bakım merkezindeki darp olayına 2 tutuklama

'de engelli bakım merkezindeki darp olayına 2 tutuklama

'in ilçesinde bulunan engelli bakım merkezinde geçtiğimiz yıl meydana gelen şiddet olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

İzmir'de engelli bakım merkezindeki darp olayına 2 tutuklama
DHA

25.02.2021, 13:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021, 13:29

Gaziemir ilçesindeki bir engelli bakım merkezinde 3 çalışan, geçen yıl, engellileri darbederken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde darbedilen engellilere ayrıca bağırıldığı ve hakaret edildiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtildi. Açıklamada görüntülerdeki engelli gencin geçen temmuz ayında başka bir kuruluşa yerleştirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri ise, engelli bakım merkezi çalışanları E.K, M.U. ve S.K. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.U. tutuklandı, S.K.'ya ise ev hapsi verildi.

Vicdan engellileri

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