İzmir'de engelli bakım merkezindeki darp olayına 2 tutuklama

Gaziemir ilçesindeki bir engelli bakım merkezinde 3 çalışan, geçen yıl, engellileri darbederken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde darbedilen engellilere ayrıca bağırıldığı ve hakaret edildiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtildi. Açıklamada görüntülerdeki engelli gencin geçen temmuz ayında başka bir kuruluşa yerleştirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri ise, engelli bakım merkezi çalışanları E.K, M.U. ve S.K. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.U. tutuklandı, S.K.'ya ise ev hapsi verildi.

Vicdan engellileri