Sevimli dostlar için her gün görev başındalar

ALİAĞA Belediyesi, hafta içi olduğu gibi hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da sevimli dostların yanında olmaya devam ediyor. Aliağa'nın sokaklarında yaşayan hayvanlar, vatandaşların sokağa çıkamadığı günlerde ihmal edilmiyor. Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, kentin çeşitli noktalarında bulunan mamamatiklere düzenli olarak mama takviyesi yapıyor. Ekipler, bir yandan sokaktaki canları beslerken bir yandan da onların sevgi ihtiyacını karşılıyor.

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