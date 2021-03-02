Ege Bölgesi risk haritası! Ege'de hangi iller yüksek riskli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Peki risk haritasına göre Ege Bölgesi'nde hangi iller yüksek riskli? İşte Ege risk haritası...

EGE BÖLGESİ RİSK HARİTASI

Yüksek riskli (turuncu) iller: İzmir, Çanakkale, Muğla, Kütahya

Orta riskli (sarı) iller: Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar,

Düşük riskli (mavi) iller: Uşak

SOKAĞA ÇIKMA SÜRELERİ 3 SAATTEN 4 SAATE YÜKSELTİLDİ

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."