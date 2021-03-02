İzmir hangi risk grubunda, yüksek riskli mi?

Başkan Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamaları ile normalleşmede başladı. İllerin risk haritasına göre yeni normalde belli oldu. Bu duruma göre vatandaşlar kendi illerinin hangi risk grubunda olduğunu merak ediyor. Peki İzmir'de durum ne? İzmir hangi risk grubunda yer alıyor? İşte İzmir risk haritası...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

İzmir risk haritasında turuncu ile gösterilerek yüksek riskli iller kategorisinde yer alıyor.

TEDBİRLER 2 MART'TAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLANACAK

İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve alınan kararların 2 Mart'tan itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak. Risk gruplarına göre uyulması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zaman diliminde şehirlerarası seyahat edilmesine ilişkin esaslar daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi devam edecek.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'kontrollü normalleşme' genelgesi