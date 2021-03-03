İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarını açıkladı

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verildi. Buna göre, "İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.11.2020 tarihli ve 18089 sayılı, 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı ve 06.12.2020 tarihli ve 20346 sayılı Genelgeleri ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir.

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 01.03.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine'de; halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre belirlenmiş ve her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi ile yüksek risk grubunda bulunan İlimizde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir.

- Bu doğrultuda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihli ve 3668 sayılı Genelgesi doğrultusunda; daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin İlimizde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine,

26.01.2021 tarih ve 3281 sayılı Genelge ile de Covid19 virüsünün yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşulları uygulaması düzenlenmiştir.

- Bu kapsamda tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu uygulaması ile negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına dair esasların 15 Nisan 2021 tarihine kadar sürdürülmesine, belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından başta il sağlık müdürlükleri olmak üzere sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmasına,

- Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.

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