İzmir'de toplu ulaşıma cumartesi düzenlemesi! İşte sefer saatleri

Cumartesi günü İzmir'de toplu ulaşım çalışacak mı? Otobüs ve tren saatleri nasıl olacak? İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kuruluşları ESHOT, İzmir Metrosu, İzmir Tramvayı ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığı İZBAN; sokağa çıkma kısıtlılığının sona erdiği cumartesi günleri sefer sıklıklarını artıracak.



ESHOT OTOBÜSLERİ

ESHOT Genel Müdürlüğü otobüsleri, cumartesi günleri 317 hatta sefer yapacak. Sokağa çıkma kısıtlığının uygulanacağı pazar günleri ile hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında ise 146 hatta seferler devam edecek. Ayrıntılı sefer tarifesi, www.eshot.gov.tr adresinden görülebilir.





METRO, TRAMVAY, NOSTALJİK TRAMVAY

Metroda cumartesi seferleri, 06.00-07.00 ve 20.30-21.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 07.00-20.30 saat diliminde 6 dakikada bir; 21.00-00.20 saatleri arasında ise 30 dakikada bir yapılacak. Pazar günleri 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer düzeni devam edecek. Ayrıntılı sefer tarifesi, www.izmirmetro.com.tr adresinden görülebilir.

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Tramvay hatlarında cumartesi seferleri, 06.00-21.00 saatleri arasında, Konak Tramvayı'nda 7,5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayı'nda ise 10 dakikada bir yapılacak. 21.00-00.20 saatleri arasında ise iki hatta da seferler 30 dakikada bir olacak. Pazar günleri iki hatta da 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer düzenlenecek. Ayrıntılı sefer tarifesi, www.tramizmir.com adresinden görülebilir.

Birinci Kordon'da hizmet veren nostaljik tramvay, cumartesi günleri 12.00-18.00 saatleri arasında 30 dakikada bir çalışacak; pazar günleri ise sefer yapmayacak.



İZDENİZ SEFERLERİ

İZDENİZ'de cumartesi günleri gemi seferleri, normal hafta sonu tarifesine uygun olarak Bostanlı-Karşıyaka-Konak; Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak ve Karşıyaka-Karantina-Göztepe-Üçkuyular hatlarında ring şeklinde yapılacak. Bostanlı-Üçkuyular-Bostanlı hattında da saat 08.00'den itibaren programlı araba vapuru seferlerine devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günleri, araba vapuru çalışmayacak; Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında toplam beş sefer yapılacak. Ayrıntılı sefer tarifesi, www.izdeniz.com.tr adresinden görülebilir.

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İZBAN PROGRAMI

TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da, hafta içi sefer tarifesi cumartesi günleri de devam edecek. Hafta içi sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen ek seferler, cumartesi günleri yapılmayacak. İZBAN'da pazar günü seferleri ise 24 dakikada bir devam edecek. Ayrıntılı sefer tarifesi, www.izban.com.tr adresinden görülebilir.