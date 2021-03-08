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Haberler İzmir Hazine’den İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne onay

Hazine’den Büyükşehir Belediyesi’ne onay

Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine garantisiz dış kredi kullanma izninin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine’den İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne onay
AA

08.03.2021, 19:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 1 milyar 70 milyon avro bütçeli Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanması yönündeki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Şimdiye dek çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon avroluk kaynağın ön onayının alındığı ifade edilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünden Hazine garantisiz dış kredi kullanma süresinin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısının Büyükşehir Belediyesine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir ziyareti sırasında ilettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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