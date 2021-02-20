“Asıl Soyer ve CHP İl Yönetimi disiplinlik!”

CHP, yıllardır 'liyakat', 'adalet' ve 'ifade özgürlüğü' kavramlarını dilinden düşürmüyor. Peki CHP, kendisi liyakata ne kadar uyuyor, kendi içerisinde adaleti sağlayıp ifade özgürlüğüne saygı duyuyor mu? İşte bu soruların cevabı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in özel kalem müdürü yapıp memur olmasını sağladığı sosyoloji mezunu Şevket Meriç'i Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na atamasıyla bir kez daha ortaya çıktı.



ÇIKIP 'MERTÇE' ELEŞTİRDİ

Kendisi de ziraat yüksek mühendisi olan ve bu atama yapıldığında CHP İl Tarım Komisyonu başkanlığı görevini sürdüren Hatice Zeybek Uslu da çıkıp, "Tunç Soyer, sanki belediyede hiç ziraat mühendisi yokmuş gibi eşi Neptün Soyer'in 'filecisini' Tarım Daire Başkanı yaptı. İzmir salak değil. Biz de salak değiliz" diyerek bu atamayı 'mertçe' eleştirdi. Uslu'nun gerçekleri söylemiş olması CHP'de büyük rahatsızlık yarattı. Uslu, önce komisyon başkanlığından alındı. Ardından da hakkında CHP İl Yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Önceki akşam ise İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Böylece CHP, 'liyakat', 'adalet' ve 'ifade özgürlüğü' konusunda bir kez daha sınıfta kaldı.





SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Uslu, parti içi disiplin süreci işlediği için konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak parti içindeki kaynaklarımdan Uslu'nun il yönetimi içinden oluşturulan komisyona verdiği yazılı savunmaya ulaştım. Buna göre, Uslu'nun, nasıl Soyer'in atamasına 'mertçe' eleştiride bulunduysa İl Yönetim Kurulu'nun kendisi hakkında başlattığı disiplin soruşturmasına da 'mertçe' cevap verdiği görülüyor. Uslu, savunmasında asıl disiplin suçunu işleyenlerin kendisine böyle bir konuda disiplin soruşturması açan il yönetimi olduğunu vurguluyor. Ayrıca liyakat ilkesine uymamanın da bir parti disiplin suçu olduğunu belirterek, Soyer'i de işaret ediyor.





Şevket Meriç





'İL YÖNETİMİ LİYAKATSİZLİĞİ SAVUNUYOR'

HATİCE Zeybek Uslu'nun savunmasından çarpıcı bölümleri burada aktarıyorum:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Temmuz 2019'daki 'CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda 7 maddelik bir manifesto okudu. Bu manifestonun 6. maddesinde "Yönetici belediyede yapacağınız her atama liyakatli olacak" dedi. Tüm başkanlar bu ilkelere uyacağına dair kamuoyuna ve partimin yöneticilerine söz verdi. Bu ilkelere uymamak parti disiplin suçudur.



"TEPKİ KOYMAM OLAĞANDIR"

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na yapılan adrese teslim, liyakatsiz atamayı mesleki sınırlarım dahilinde eleştirdim ve geri çekilmesini talep ettim. Ziraat yüksek mühendisi olarak partim CHP'nin 2019 Yerel Seçim Bildirgesi'nde ve CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda belirlenen ilkeler ışığında karşı tepki koymam son derece olağandır.



BÜYÜKŞEHİR Belediyesi liyakatsiz ve adrese teslim atama ile CHP ilkeleri ve genel başkanımızın söylemine ters hareket ediyor. Ayrıca bu atamayı eleştiren bana karşı disiplin suçu ile geliniyor. Aslında haksız yere tarafıma yapılan bu disipline sevk bile bir disiplin suçudur. Özgür ifademle, eleştirel bir yaklaşımla bu atamanın geri çekilmesini istememi CHP İzmir İl Disiplin Kurulu'nun disiplin suçu olarak görmesi demek, İl Yönetim Kurulu'nun CHP içinde ayrıca bir disiplin suçu işlemesi demektir. İl yönetim kurulu yanlış bir uygulamaya yönelmekte ve liyakatsiz atamayı savunur duruma düşmektedir.



"SEBEBİNİ AÇIKLAMALI!"



Tarımsal üretim stratejiktir. İhtisas işidir. Bize dayatılan Tarım Daire Başkanı ile olacak bir iş değildir. Tarımın, liyakatsiz kişi ve komisyonlara bırakılmayacak kadar hayati bir önemi vardır.



Liyakatsiz atama ile göreve getirilen şahsın eleştirilmesi mi disiplin suçu? Parti içi demokrasi kapsamında bu yanlış atamayı eleştirmek ne zamandan beri disiplin suçu sayılıyor?



BU personelin hangi kriterler ve de eğitimle bu göreve atamasının yapıldığı konusunda Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır. Belediye bünyesinde mevcut ziraat mühendisleri var iken, neden bu kadar hayati önem taşıyan bir başkanlığa bu şahısın atandığını açıklaması gerekir. Belediye bu atama ile CHP ilkelerine uymamakta ve bunu savunarak ve arkasında durarak suç işlemektedir.

Erhan GÜLENÇ

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