Zehir tacirinin hamile yalanını polis yutmadı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri, Yenişehir Gaziler Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir taksiyi durduran polis ekipleri, arka koltukta oturan Seher Ok (24) ve yanındaki Saliha Soyubeşler'in (28) sokağa çıkma izinlerini talep etti.

DOKTORA GİDİYORUZ DEDİLER

Kısıtlama nedeni ile denetim yapan ekiplere ön koltukta oturan Saliha Soyubeşler, sokağa çıkma izinlerinin olmadığını, arkadaşı Seher Ok'un hamile olduğunu ve hastaneye kontrole gittiklerini söyledi. Ancak iki kadının çelişkili ve şüpheli hareketleri üzerine şüphelenen polis, olay yerine kadın polis memuru talep etti. En yakın karakoldan olay yerine gelen kadın polis memurunun yaptığı üst aramasında, Seher Ok'un karın bölgesine streç filmle sarılmış 2 şeffaf poşet halinde yaklaşık 1 kilo sentetik uyuşturucu bonzai maddesi çıktı.

SEHER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

GÖZALTINA alınan Seher Ok'un kimlik kontrollerinde uyuşturucu madde kullanmak, ticaretini yapmak ve motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Seher Ok ile arkadaşı Saliha Soyubeşler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, uyuşturucu maddeye de el konuldu. Polisi kandıramayan Seher Ok ve arkadaşı Saliha Soyugüzel hakkında ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira para cezası kesilirken, ifadelerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.

FATİH ŞENDİL