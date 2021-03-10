Milli Emlak’tan dolandırıcılık uyarısı

İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanı Ali Aykut Tenğerli, pandemi döneminde arazi ve arsa taleplerinin arttığına dikkat çekerek, arazi dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Art niyetli kişilerin hazineye ait kamu arazilerini alma, satma veya kiralama vaadiyle dolandırdıklarını, hatta bundan komisyon adı altından haksız kazanç elde ettiklerini vurgulayan Tenğerli, "Tarımsal faaliyette bulunmak ya da hafta sonları vakit geçirebilecekleri bir yer hayali kuran yatırımcılar kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmesin. Vatandaşlarımızın aracılara itibar etmeden bizzat kendilerinin, Hazine taşınmazlarının idaresinden sorumlu olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde teşkilatlanmış bulunan Milli Emlak birimlerine müracaat etmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

■ METİN BURMALI