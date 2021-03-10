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Haberler İzmir TED Izmir Koleji’ne uluslararası birincilik

TED Izmir Koleji’ne uluslararası birincilik

TED Izmir Koleji’ne uluslararası birincilik

10.3.2021

ÖĞRENCİLERİNİ dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefiyle ayrıcalıklı eğitim programları sunan TED İzmir Koleji, British English Olympics" (BEO World) İngilizce Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden tek okul olarak birincilik ödülüne layık görüldü. İki gün süren ve 12 ülkeden 400'ün üzerinde öğrencinin katıldığı organizasyonda, TED İzmir Koleji 9. Sınıf öğrencilerinden Özge Naz Yalkut, Merve Begüm Altuntaş, Ceyla Janset Togan ve Naz Acar Türkiye'yi başarı ile temsil etti.
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