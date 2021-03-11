AK Parti İzmir’in A Takımı belli oldu

GEÇTİĞİMİZ günlerde 7. Ola-ğan İl Kongresini gerçekleştiren AK Parti İzmir'de görev dağılımı yapıl-dı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yaptığı açıklamada "İzmir'i tüm dinamikleriyle, istisnasız kucakla-yacak isimlerle yeni dönemi başlatıyo-ruz. Heyecanlıyız ve ortak akılla çalış-maya hazırız. Partimiz ve İzmir'imiz için hayırlısı olsun" diye konuştu.



6 BÖLGE BAŞKANI EKLENDİ

AK Parti İzmir'in Yürütme Kuru-lu'na 6 Bölge Başkanı ve 4 İl Baş-kan Danışmanı eklenerek toplam sayı 24 kişiye ulaştı. Yönetim Kurulu'nun 75 kişi olduğunu dile getiren İl Başkanı Sürekli, "Yürütme, İl Disiplin, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurullarımız, Gençlik ve Kadın Kollarımızla dinamik ve güçlü bir kadro oluştuğu-nu düşünüyorum. Koor-dinasyonu güçlü, çalışma azmi ve isteği oldukça yüksek bir ekip olduk. AK Parti; milletten aldı-ğı gücü, yine millet için millete hizmet için kullanan bir partidir, umu-dun ve istikrarın tek adresidir. Yeni-lenmeyi, gelişmeyi ve ortak aklı, dava arkadaşlığını esas edinmiş bir partidir. Bu uyumun meyvelerini de ilk seçim-de alacağımıza inanıyorum" dedi.



DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞTİ



GEÇTİĞİMİZ dönem Seçim İşle-ri Başkanlığı görevinde bulunan Koray Battal'ın yerine Mehmet Kocaağa, Dış İlişkiler Başkanı Gözde Keskin'in yerine Furkan Katmerci, Ekonomi İşleri Baş-kanlığı'na Bülent Bademci, Yerel Yöne-timler Başkanlığı görevindeki Hamit Nişancı'nın yerine İsmail Keskinoğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başka-nı Mustafa Kandil'in yerine Melek Eroğlu, İnsan Hakları Başkanlı-ğı görevindeki Münir Ensari'nin yerine Emrullah Duran, AR-GE Başkanlığı görevindeki Bilal Kırk-pınar'ın yerine Sefa Şahin, İl Sekreteri görevi-ne Emrun Sulayı-cı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkan-lığı görevindeki Ahmet Şimşek'in yerine ise Deniz Doğan göreve getirildi.