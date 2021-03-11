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güne yağışla başladı! Trafik yoğunluğu oluştu

'de sabah saatlerinde başlayan , hayatı olumsuz etkiledi. Meteroloji'den İzmir'de hava durumunun parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı açıklandı. akşam saatlerinde etkisini yitirecek.

İHA

11.03.2021, 11:57 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021, 11:58

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.



İzmir genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu. Yağmurun etkisi ile İzmir'in çeşitli noktalarında maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bazı noktalarda ise yollarda oluşan su birikintileri yayalara engel oluşturdu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, yağışın akşam saatlerinde son bulacağı öngörülüyor.

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