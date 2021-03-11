İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...
İzmir genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu. Yağmurun etkisi ile İzmir'in çeşitli noktalarında maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bazı noktalarda ise yollarda oluşan su birikintileri yayalara engel oluşturdu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, yağışın akşam saatlerinde son bulacağı öngörülüyor.
İzmir güne yağışla başladı! Trafik yoğunluğu oluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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