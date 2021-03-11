İzmir'deki huzurevinde iğrenç olay! İddia için soruşturma başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Torbalı Huzurevi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Murat P., iddiaya göre, 8 Mart gecesi, nöbetçi bakım görevlisi Ümmü Y.'yi elle taciz etti. Ümmü Y. de mesai çıkışı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Murat P.'den şikayetçi oldu. Ümmü Y., Murat P.'nin daha önce de cep telefonuna mesajlar göndererek kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat P., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



İfadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Murat P., Torbalı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Müdür yardımcısı hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlatıldı.

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