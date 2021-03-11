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Sağanak yağmur 'de etkili oldu, 'nda işhanını su bastı

Son dakika... 'de sabah başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, Tarihi Çarşısı'ndaki bir işhanını su bastı.

Sağanak yağmur İzmir'de etkili oldu, Kemeraltı'nda işhanını su bastı
DHA

11.03.2021, 12:54 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021, 12:57

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken; Çankaya, Alsancak ve Basmane gibi merkezi semtlerdeki araç trafiğine sıkışıklıklar yaşandı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını ise, yağmur suları nedeniyle su bastı. Han içindeki bazı işyerlerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Gelinlik satan Mevlüt Uygan, " Yağış sabah daha fazlaydı, şimdi biraz kesildi.

Kemeraltı'nda altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz.Geçen yağmurda dükkana olduğu gibi su girmişti ve yaklaşık 100 gelinlik zarar görmüştü.

Kemeraltının uzun yıllardır çilesi bu. Biraz şiddetli yağmur yağdı mı hemen su basıyor. Yetkililere seslendik ve sesimizi duyurmaya çalıştık.

Çözüm bulmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor.. Altyapının komple değişmesi gerek. Değişmez ise, bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüor" dedi.

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