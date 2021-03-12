Teröre kurban giden ilk deniz şehidi

Şehit Deniz Topçu Kerem Oğuz Erbay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı İlboğa Kışlası İkmal Destek Komutanlığı'nda askerliğini yaparken 2010 yılı mayıs ayında teröristlerce askeri araca yapılan saldırıda şehit olmuştu. Askerlerin nöbet değişimi sırasında PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen 6 erden biri olan Deniz Topçu Er Kerem Oğuz Erbay, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehit Erbay'ın acılı annesi Gül Makine, terör örgütüne lanet etti.

ŞEHİT BABASININ METANETİ

3 aylık asker Erbay'ın İzmir'de tekstilcilik yapan ve geçtiğimiz Aralık ayında kanser hastalığı nedeniyle vefat eden babası Ekrem Erbay'ın oğlunun şehadet haberini alınca büyük bir metanet örneği göstererek "Vatan sağ olsun. Bir oğlum daha var, onu da kendimi de şehit vermeye hazırım. Ben de İskenderun'da askerlik yaptım. Ağlayıp onları sevindirmeyeceğiz. Dimdik ayakta duracağız" dediği ortaya çıktı. 10 yıl önce babasından boşanan annesi Gül Makina ile yaşayan Erbay'ın en son geceyarısı kız arkadaşı ile telefonda konuştuğu ve "Nöbete gidiyorum kendine iyi bak" dediği öğrenildi. Makina, "Oğlum teröre kurban gitti, savaşarak ölmedi. Savaş olsa ben de giderim. Ama bu savaş değil, kahrolası terör. Kahrolsun terör" diyerek gözyaşı döktü.

HENÜZ 3 AYLIK ASKERDİ

Oğlunun öğrenim hayatını ve hatta ehliyet kursunu bile yarıda bırakarak askere gitmeyi tercih ettiğini anlatan Gül Makine, "Oğlum henüz 3 aylık askerdi. Öğrenim hayatını ve hatta ehliyet kursunu bile yarıda bıraktı. İsteseydi askerliği erteleme imkanı vardı ama yapmadı. Bir anda karar verdi. Önce vatani görevimi yapacağım dedi. Benim oğlum ilk deniz şehidi pkk terörüne kurban gitti. Şehit oğlumla gurur duyuyorum. Bu bir terör olayı. teröre lanet olsun. Terörle ilgili bir çözüm bulunsun. Evlat acısını kimse yaşamasın. Bu terörü artık bitirsinler. Şer güçler Türkiye'yi rahat bırakmıyor bölmek istiyorlar. Bu terör örgütlerine kesinlikle göz açtırmasınlar" dedi.





TERÖRE KURBAN GİDEN İLK DENİZ ŞEHİDİ

PKK terör örgütünün 2010 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki roketli saldırısında şehit düşen ilk denizci asker Oğuz Erbay, babası Kerem Erbay'ın askerlik yaptığı yerde şehit oldu. Teröre lanetler yağdıran acılı anne Gül Makine, "Teröre lanet olsun. Kimse evlat acısı yaşamasın" diye konuştu.



ŞEHİT OĞLUNUN EMANETİ 'MERİ'

EVİNDE şehit oğlunun kendisine askere gitmeden önce emanet ettiği ve çok sevdiği Meri adlı köpeği ile avunan Gül Makine, "Onu torunum gibi seviyorum. O benim prensesim. Oğlum şehit olduğunda resmini evimizin duvarına asmıştık. Resmi kaldırana kadar 24 saat boyunca ara vermeden oğlumun resmine bakıp ağladı. Ben de onu o günden beri hiç bırakmadım" diye konuştu.

Tolga TEKİN