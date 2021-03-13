Sokak ortasında erkek cesedi bulundu

İddiaya göre, bugün saat 06.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9147 sokakta hareketsiz halde yatan birini gördü. Vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu yere emniyet şeridi çekerken, yapılan üst aramasında herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri cesetin bulunduğu noktada inceleme yaptı. 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsinin ardından, kimliği öğrenilemeyen kişinin kesin ölüm nedeni belirlenecek. Polis ekipleri ise ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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