Karşıyaka'da Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yol asfaltlandı, arka sokak çukurlu kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karşıyaka ziyareti sonrası AK Parti'den asfalt salvosu geldi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Karşıyaka'da Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolun asfaltlanıp, hemen arkasındaki sokağın çamur ve çukurlu bırakıldığını öne sürdü.





KARŞIYAKA BELEDİYESİNE TEPKİ

Keseli, "Kılıçdaroğlu'nun geçeceği sokağı birkaç gün önce asfaltlayan CHP, yalnızca bir arka sokaktaki çukurları ise görmezden gelmiştir. Karşıyaka'da Kılıçdaroğlu'na hizmet, vatandaşaysa nispet yapılmıştır" dedi.





AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Keseli, "Göreve gelişinin üstünden 2 yıl geçmesine rağmen ilçenin ne sahil şeridinde, ne de iç kesimlerinde çöp ve temizlik sorunlarının üstesinden gelmeyi başaramayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yönetimi, yollarımızın kötü durumda oluşuna da kulak tıkamayı sürdürmektedir. Köstebek yuvasına dönen sokaklarımız, her yağmurda çamur içinde kalıyor, günden güne çukurlarımız artıyor. CHP belediyeciliği, hizmetsizlik ve borç yüküyle sarmalıyla birlikte Karşıyaka'da iflas etmiştir" şeklinde konuştu.



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