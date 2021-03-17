Risk haritası açıklandı! İzmir rengini belli etti

İl bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. 6-12 Mart tarihleri arasında vaka sayısı İzmir'de her 100 bin kişide 78.57 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE ARTTI

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişide İstanbul'da 178.25, Ankara'da 68.53, İzmir'de 78.57 vaka tespit edildi. Açıklanan vakalara göre İzmir, yüksek riskli iller statüsüne dahil oldu. İzmir, bir önceki tabloda 66.47'den bu hafta 78.57'ye yükseldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ KORONA GENELGESİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi. Genelgeye göre bugün ülke genelinde 300 bin personelle yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti yapılacak. Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il/ ilçe müdürleri tarafından denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edilecek. Denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek. Yemeiçme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülecek.