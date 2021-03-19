Ders: Korona Konu: Virüs avı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge kapsamında kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile meslek odalarının da desteğinin alınacağı açıklanmıştı.

'AZ AMA SÜREKLİ'

İZMİR'DE de bu kapsamda polis, sağlık görevlileri ve belediye personeli dışında İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi başta olmak üzere öğretmenler sokaklarda korona virüs (Kovid 19) denetimlerinde görev yapmaya başladı. KENT genelinde kurulan ekiplerde yer alan 10 bine yakın öğretmen mahalle denetimleri adı altında restoran, lokanta, kafe, berber, çay ocağı, market gibi birçok işyerine giderek vatandaşların ve esnafın tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etti.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, "Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmesin. Az olsun ama sürekli olsun. Bir anda çok müşteri alıp vakaları fırlatıp daha kötü bir pozisyona geçmeyelim. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var; herkesin başına bir polis dikemeyiz. Herkesin kendi sağlığını kendi koruması lazım" dedi.

SONUÇLAR ANALİZ EDİLECEK

DENETİMLERDE rehberlik edici ve vatandaşlar ile iş yerlerini kurallara sorumlu davranmaya davet eden yaklaşım sergilenecek. Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek. Çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler, İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması'na (İSDEM) anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecek.

FATİH ŞENDİL

İzmir için yeni kararlar! Vali Köşger duyurdu

Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı