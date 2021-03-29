EGM'den İzmir Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

"İzmir Çeşme'de, bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheliler arasında bulunan 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46), ifadesinin alınması ve evinde arama yapılması sonrası yaşamına son verdiği" iddia edildi. İddianın üzerine EGM'den açıklama geldi.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bazı basın yayın organlarında yer alan "İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intihar ettiği" yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir. Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz.



İzmir'de feci son! Hırsızlık yaptığı öne sürülen polis memuru intihar etti