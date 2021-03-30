Şampiyonu İzmir'de çarptılar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası ülkesine maske ve eldiven ihracatı yapmak isteyen Fransa Formula 1 şampiyonu Pierre Barroso, İzmir'e geldi. Nişanlısının İzmirli olması sebebi ile bir ihracat şirketi kurdu. Barroso, Fransa'dan üniversite arkadaşı olan ve tekne alım satım işleri ile uğraşan K.H'nın ticaret işine karışması ile film gibi dolandırıcılık öyküsünün içine girdi.

HİÇBİRİNDEN ŞÜPHELENMEDİM

Dostu olduğunu sandığı K.A'nın kurbanı olduğunu belirten Barroso, yaşadıklarını YENİ ASIR'a anlattı. Türk insanına her zaman güvendiğini ve böyle bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kaldığı için çok üzgün olduğunu belirten Barroso, "K.H. beni arayıp, medikal malzeme işleri yapan arkadaşlarıyla tanıştırmak istediğini söyledi. Bana çok güzel paralar kazanacaklarını anlattı. Ben de bu dostluk kisvesi altına kişilerden hiç şüphelenmedim. Fransa'ya maske ve eldiven ihracatı yapacaktık. Aramızda gerekli sözleşmeler, yazışmalar yapıldı" dedi.

SAHTE BANDROLLER YAPMIŞLAR

Her şeyin normal gittiğini ancak gümrüğe verilen malzemelerin Türkiye standartlarına uygun olmadığını gördüğünü vurgulayan Barroso, "Bandroller ve üzerlerinde yazılı olan marka da sahte çıktı. Bu maske işinden ilk olarak 225 bin euro zarar ettim. Ardından bu mallar gümrüğe takıldı. Beni yine kandırdıp bu malları geri çekeceğiz diyerek 30 bin dolar daha aldılar. Ancak bu da sahte çıkınca yıkıldım" dedi.

İKİNCİ TOKADI ELDİVENDEN YEDİM

Üniversite arkadaşı K.H'nın kendisini ikna ettiğini söyleyen Barroso, "Ufak tefek aksaklıklar yüzünden olduğunu, bu kez tibbi eldiven işinden büyük paralar kazanacağını söylediler. Daha önce olduğu gibi, TIR ihracat resimlerini gösterip, 'Sevkiyat başladı yola çıkıyor' diyerek ikna edip yine kandırdılar. Buradan da 300 bin euro kaybettim. K.H'nın yanı sıra onun arkadaşları olan CHP eski milletvekilinin oğlu A.Y., A.Y, E.T. ve M.T. isimli 5 kişi tarafından dolandırıldım. Bu maske ve eldiven işinden milyonlarca lira zarara uğratıldım. Hepsinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

TÜRKİYE'Yİ ve Türkleri çok sevdiğini söyleyen Pierre Barroso, "Bu olay bakış açımı asla değiştirmez. Ancak ne olursa olsun, bana 'Sen yabancısın. Burada hukuk yıllar sürer. Hiçbir şey yapamazsın' demeleri çok rahatsız etti. Türk adaletine ve Türk makamlarına sonuna kadar güveniyorum. Türkiye'de yatırım yapmaya yine devam edeceğim. Ama bu paraları alan adalet önünde hesaplaşacağım" dedi. Barroso'nun avukatı Avukat Gizem Toksöz Yekenkunrul ise, yaptığı açıklamada "Müvekkilim iyi niyet ve arkadaş kurbanı olmuş. Ürettiklerini iddia ettikleri maskeler ve bandrolleri sahte. Bırakın Avrupa standartlarını, Türkiye standartlarına bile uygun değiller. Bu olayla ilgili sayın Barroso'nun ismini verdiği kişiler hakkında suç duyurusunda da bulunduk" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL