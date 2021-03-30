Zeynep’i darp eden Berk Ö. tutuklandı

İZMİR'DE birlikte yaşadığı kadını beyzbol sopasıyla darp ettiği iddia edilen Berk Ö. tutuklandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Zeynep Ç'yi, arkadaşının fotoğrafını beğendiği bahanesiyle darp ettikten sonra, kapıyı kitleyerek evden çıkmasına engel olduğu öne sürülen Berk Ö, şikayet üzerine göz altına alındı. Berk Ö'nün başka bir suçtan da arandığını belirleyen ekipler, gözaltı işlemi yaptıktan sonra şahsı savcılığa götürdü. Berk Ö, sev edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ MERT ALPDÜNDAR