İzmir'de BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine dahil edilen vatandaşlar, aldıkları randevuların ardından belirlenen sağlık kurumlarında aşılarını yaptırıyor.

İzmir genelinde bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde vatandaşların tercihine göre BioNTech ya da Sinovac aşıları uygulanıyor.

Aşısının ilk dozunu yaptırmak için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Uğur Hastataroğlu, Kovid-19 salgınının başlamasından itibaren maske, mesafe ve hijyen kuralına uyduğunu söyledi.

Aşı olmaktan mutlu olduğunu belirten Hastataroğlu, "Bugün BioNTech aşısının ilk dozu yapıldı. 28 gün sonra ikinci dozu yapılacak. Allah herkese sağlık versin. Salgından bir an önce kurtulalım." dedi.

Doğan Sapan ise uzun süreden bu yana aşı olacağı günü heyecanla beklediğini, aşı olmasına rağmen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğini söyledi.

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