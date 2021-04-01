Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 817 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 34 bin 43'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 31 Mart korona tablosu Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Mart koronavirüs vaka tablosunu paylaştı
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