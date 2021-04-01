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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 817 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 34 bin 43'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Nisan koronavirüs tablosu

01.04.2021, 19:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021, 19:52

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 817 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 34 bin 43'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

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