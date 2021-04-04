Covid-19 salgınının dünyada ve ülke genelinde artış göstermesi nedeniyle Çeşme'de de pandemi denetimleri yoğunlaştırıldı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3-4 Nisan (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, ana kavşaklarda, parklarda ve sahil kenarlarında yoğun denetim yaptı.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nün 22 ekip ve yaklaşık 150 personelle gerçekleştirdiği yoğun denetimlerde; 867 kişinin HES ve GBT sorgusu ile 617 aracın kontrolü yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde; 44 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması ve 3 vatandaşa da maske takmaması nedeniyle tutanak tanzim edildi.
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 4 Nisan koronavirüs tablosu
Vaka sayılarının arttığı İzmir'de halk kısıtlamaya uydu
Koronavirüs vaka haritasında son durum ne?
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol uygulamalarında da 35 araca 27 bin lira para cezası kesilirken, arama kaydı olan 2 kişi de yakalandı.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı yoğun denetimlerde, izolasyon tedbirlerine uymadığı tespit edilen 3 vatandaş hakkında da idari işlem başlatıldı.
Çeşme'de polisten yoğun korona denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.