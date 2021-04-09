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İzmirli şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

’in Mut ilçesinde, 5 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanmasından 9 ay sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen , askeri törenle gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmirli şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
DHA İHA

09.04.2021, 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021, 16:35

Geçen yıl temmuz ayında KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut- Karaman karayolu Zeytinalanı mevkiinde virajda şarampole devrildi. Kazada, 5 asker şehit oldu. Yaralanan askerlerden er Tevfik Yasin Keser, tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde dün 9 aylık yaşam savaşını kaybetti.



Şehit Er Tevfik Yasin Keser'in cenazesi, bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Buradaki törene şehidin babası Sanlı, annesi Sabriye ve kardeşi İklim Keser, nişanlısı Sevim Balcı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Murat Bakan, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Törende şehidin üniformasını giyip şapkasını takan nişanlısı Sevim Balcı, ayakta durmakta zorlandı. Şehidin cenazesi Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİKLERİ GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU
Şehit Er Keser'in askere gitmeden önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Şehidin nişanlısı Sevim Balcı ile birbirlerine bakarak şarkı söylediği o görüntü, yürek sızlattı.

İzmirli er Yasin Keser şehit oldu! 9 aydır yaşam savaşı veriyordu

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